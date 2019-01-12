الإسماعيلي في مهمة صعبة اليوم أمام مازيمبي..تعرف على تشكيل الإِسماعيلي المتوقع

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تشهد أرض دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم السبت الموافق 12 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيفه فريق الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي ومازيمبي تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الإسماعيلي ومازيمبي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الإسماعيلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مازيمبي:

حراسة المرمى: محمد فوزي / محمد مجدي عبد الفتاح.

خط الدفاع: باهر المحمدي / محمود متولي / ريتشارد بافور / محمد مجدي الجمل / طارق طه / محمد هاشم.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / محمود عبد العاطي / كريم بامبو / عمر الوحش / لسعد الجزيري / عبد الرحمن مجدي / محمد صادق / وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم: أودا مارشال / شكري نجيب / شيلوُنجو.

وأخيراً إليكم الآن تشكيل فريق الإسماعيلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مازيمبي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمود متولي / ريتشارد بافور / باهر المحمدي / طارق طه.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / محمود عبد العاطي / لسعد الجزيري / محمد صادق.

خط الهجوم: أودا مارشال.

المدير الفني: البلجيكي سيدومير يانوفسكي.

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