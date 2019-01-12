تعرف على تشكيل ليفربول بقيادة “محمد صلاح” في مباراة اليوم أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

Advertisements

يشهد ملعب أميكس على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم السبت الموافق 12 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برايتون أند هوف ألبيون ضيفه فريق ليفربول، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبرايِتون أند هوف ألبيون تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة ليفربول وبرايِتون أند هوف ألبيون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

إقرأ أيضاً: الإسماعيلي في مهمة صعبة اليوم أمام مازيمبي..تعرف على تشكيل الإِسماعيلي المتوقع