موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني 13/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وإيبار، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق إيبار في مساء يوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وإيبار، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبار.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وإيبار، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وإيبار في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وإيبار

موعد مباراة برشلونة وإيبار، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق إيبار في مساء يوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإيبار تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وإيبار والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وإيبار، سوف تكون مباراة برشلونة وإيبار منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وإيبار منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وإيبار منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وإيبار والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وإيبار، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق إيبار في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.

ولا شك أن فريق برشلونة بات يعلم جيداً أنه اقترب للغاية من حسم لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وخاصة في ظل كثرة تعثرات غريمه التقليدي فريق ريال مدريد منذ مطلع الموسم وحتى هذه اللحظة، إضافة إلى عدم قدرة كلاً من فريق أتلتيكو مدريد وأيضاً فريق إشبيلية على القتال على اللقب حتى آخر جولة من عمر الموسم.

ولكن وفي الوقت ذاته يجب على فريق برشلونة أن يحذر كثيراً من المفاجآت، وخاصة وأن فريق أتلتيكو مدريد سبق وأن فجر المفاجأة في عام 2014 بعدما انتزع لقب الدوري الإسباني من فريق برشلونة في الجولة الأخيرة من عمر الموسم في عقر دار الفريق الكتالوني على ملعب الكامب نو.

ولعل ما قد يُساعد فريق برشلونة أكثر في الموسم الحالي هو كثرة تعثرات جميع الملاحقين، علماً بأن الفارق بين فريق برشلونة وبين أقرب مُلاحقيه وهو فريق أتلتيكو مدريد قد وصل إلى 5 نقاط في الوقت الحالي.

ومن جانبها تأمل جماهير نادي برشلونة أن يتعافى الفريق سريعاً من الناحية الدفاعية بعد الصورة الباهتة التي ظهر بها فريق برشلونة في مباراته قبل الماضية أمام فريق خيتافي، علماً بأن فريق برشلونة كان قد تعرض إلى الخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق ليفانتي بهدفين مقابل هدف واحد.

ولكن تلك الخسارة لن تؤثر على الإطلاق على معنويات فريق برشلونة، وخاصة لأنها جاءت أولاً في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وثانياً لأن الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة أشرك في تلك المباراة خط دفاع شاب لم يسبق له وأن شارك في أي مباراة مع بعضه، مما جعل عنصر التجانس مفقوداً لفريق برشلونة من الناحية الدفاعية وهو الأمر الذي إِستغله فريق ليفانتي بشكل ناجح نوعاً ما.

وعلى صعيد آخر سوف تكون هذه المباراة ذات أهمية قصوى للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وخاصة في حالة تسجيله لهدف وحيد على الأقل في شباك فريق إيبار، حيث يرفع ذلك الهدف رصيد أهداف الأسطورة ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني إلى 400 هدف مواصلاً بذلك تحطيم الأرقام القياسية.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق إيبار على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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