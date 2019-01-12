موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني الأحد 13/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق ريال بيتيس في مساء يوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 على ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني وأيضاً عشاق نادي ريال مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وريال بيتيس في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق ريال بيتيس في مساء يوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 على ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، سوف تكون مباراة ريال مدريد وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وريال بيتيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وريال بيتيس والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة أمام مضيفه فريق ريال بيتيس في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة بعد النتائج السلبية التي حققها منذ مطلع العام الحالي 2019 على صعيد مسابقة الليغا الإسبانية.

ولا شك أن الجميع بات يعلم جيداً أن حظوظ فريق ريال مدريد في المنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي لم تعد متواجدة على الإطلاق، وخاصة بعدما وصل الفارق بينه وبين غريمه التقليدي فريق برشلونة إلى 10 نقاط كاملة.

وهو الأمر الذي يعني بدوره أن الهدف الرئيسي لفريق ريال مدريد على الصعيد المحلي في الموسم الحالي، بات هو محاولة ضمان مقعده المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إضافة إلى المنافسة بكل قوة على لقب كأس ملك إسبانيا.

ولكن وفي الوقت ذاته ينظر كل عاشق من عشاق النادي الملكي إلى الأمور بصورة مختلفة تماماً، حيث يرى العديد من عشاق النادي الملكي أن فقدان الأمل في المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، سوف يجعل كامل تركيز فريق ريال مدريد ينصب على الهدف الأسمى وهو محاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق على الإطلاق.

ويُدرك فريق ريال مدريد مدى صعوبة تحقيق ذلك الإنجاز الفريد من نوعه في الموسم الحالي، وخاصة في ظل القوة التي باتت تتمتع بها العديد من الأندية الأوروبية الأخرى بعكس فريق ريال مدريد الذي بات أقل قوة بكثير من المواسم الماضية، ويكفي الإشارة فقط إلى فريق يوفنتوس الإيطالي إضافة إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وأيضاً فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق ريال بيتيس على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / داني سيبايوس.

خط الهجوم: إيسكو / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مثالياً للغاية بالنسبة إلى فريق ريال بيتيس في الموسم الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن الفريق الأندلسي يحتل المركز السادس حالياً في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، وإضافة إلى ذلك أيضاً نجح في التأهل إلى دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي، مما يؤكد بدوره على أن فريق ريال بيتيس سوف يبحث عن الفوز أيضاً أمام الفريق الملكي.

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