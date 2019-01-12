ملخص مباراة ليفربول وبرايتون بمشاركة “محمد صلاح” السبت 12/1/2019 في الدوري الإنجليزي

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ملخص مباراة ليفربول وبرايتون، حقق فريق ليفربول فوزاً صعباً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 12 يناير 2019 على ملعب أميكس على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ليفربول في المباراة النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الخمسين من ركلة جزاء، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ليفربول رصيده إلى 57 نقطة، فيما استقر رصيد فريق برايتون أند هوف ألبيون عند 26 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فابينيو / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جورجينيو فينالدوم / شيردان شاكيري.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

ملخص مباراة ليفربول وبرايتون والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ليفربول وبرايتون، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق ليفربول الذي يرغب في تعزيز صدارته لجدول الترتيب، وفي مقابل ذلك تراجع فريق برايتون أند هوف ألبيون بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين سواء من جانب فريق برايتون أند هوف ألبيون أو حتى من جانب فريق ليفربول نفسه الباحث عن تسجيل الأهداف، ولعل ما ساهم في ذلك بشكل واضح هو التنظيم الدفاعي المحكم الذي اتسم به فريق برايتون أند هوف ألبيون منذ اللحظة الأولى في عمر المباراة.

وفي الدقيقة السابعة والعشرين سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق ليفربول في المباراة، وذلك حينما سدد النجم السويسري شيردان شاكيري كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس مرمى فريق برايتون أند هوف ألبيون.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة ليفربول وبرايتون والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ليفربول وبرايتون، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ليفربول عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة من أجل حصد النقاط الكاملة في نهاية المطاف، وفي مقابل ذلك حاول فريق برايتون أند هوف ألبيون أن يُبقي على نتيجة التعادل لأطول فترة ممكنة مع محاولة أيضاً خطف هدف الانتصار قبل نهاية المباراة.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين كاد فريق ليفربول ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد النجم المصري محمد صلاح كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق برايتون أند هوف ألبيون أمسك بالكرة بنجاح دون أي مشاكل على الإطلاق.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير سنحت أمام فريق ليفربول فرصة مثالية للغاية من أجل إفتتاح التسجيل، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها النجم المصري محمد صلاح بنجاح محرزاً الهدف الأول لمصلحة فريقه وسط فرحة كبيرة من طرف جماهير نادي ليفربول.

وفي الدقيقة الثامنة والستين جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق برايتون أند هوف ألبيون في المباراة، وذلك حينما سدد الهولندي يورغن لوكاديا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر أبعدها بنجاح إلى الخارج مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الثانية والسبعين حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يقوم بتأمين خط وسط ميدانه من الناحية الدفاعية نوعاً ما خوفاً من عودة أصحاب الأرض في النتيجة، وذلك من خلال إشراك النجم الإنجليزي المخضرم جيمس ميلنر بدلاً من النجم شيردان شاكيري.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير كاد فريق ليفربول يحسم الأمور نهائياً، وذلك حينما سدد النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق برايتون أند هوف ألبيون تصدى للكرة بنجاح وأبقى على آمال فريقه في المباراة.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثمانين واصل فريق ليفربول حملاته الهجومية المكثفة من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وهذه المرة حينما سدد النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس مرمى فريق برايتون أند هوف ألبيون.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق ليفربول بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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