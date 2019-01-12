بعد هدفه مع ليفربول في مرمى برايتون..3 أرقام هامة بأقدام “محمد صلاح” !

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نجح النجم المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول الإنجليزي إلى فوز ثمين للغاية في مساء اليوم السبت الموافق 12 يناير 2019 بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك خارج أرضه على حساب مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث تمكن النجم المصري محمد صلاح من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة، ليتولى تنفيذها بنفسه بشكل ناجح ليُحرز الهدف الوحيد لمصلحة فريقه ليفربول في المباراة التي كانت في غاية التعقيد.

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وبناءً على ذلك الهدف الوحيد نجح النجم المصري محمد صلاح في تحقيق 3 أرقام هامة للغاية سواء على الصعيد الفردي أو حتى على الصعيد الجماعي لمصلحة فريقه ليفربول، حيث ساهم ذلك الهدف أولاً في تعزيز فريق ليفربول لموقعه في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما ارتفع رصيده إلى 57 نقطة.

وبذلك وصل الفارق بين فريق ليفربول وبين مُطارده المباشر فريق مانشستر سيتي إلى 7 نقاط، علماً بأن كل الضغط الآن سوف يكون على فريق مانشستر سيتي الذي سوف يخوض مباراته في هذه الجولة الثانية والعشرين في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 14 يناير 2019، وذلك حينما يستضيف نظيره فريق ولفرهامبتون على ملعب الاتحاد.

أما الرقم الثاني الذي نجح النجم المصري محمد صلاح في تحقيقه بعد هدفه في شباك فريق برايتون أند هوف ألبيون، فهو نجاحه في تسجيل الأهداف لمصلحة فريقه ليفربول للمباراة السابعة على التوالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخيراً مع الرقم الثالث الذي يتعلق تحديداً بصراع النجم المصري محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبي كهداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمكن النجم المصري محمد صلاح من رفع رصيد أهدافه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي إلى 14 هدفاً، وبذلك تساوى النجم المصري محمد صلاح في صدارة الترتيب مع كلاً من النجم الإنجليزي هاري كين إضافة إلى النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ.

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