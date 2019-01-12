ملخص مباراة الأهلي وفيتا كلوب السبت 12/1/2019 في دوري أبطال أفريقيا

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ملخص مباراة الأهلي وفيتا كلوب، حقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 12 يناير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من اللاعب ناصر ماهر في الدقيقة الخامسة والستين، إضافة إلى التونسي علي معلول في الدقيقة التاسعة والسبعين من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وبذلك رفع فريق الأهلي رصيده إلى 3 نقاط، فيما فشل فريق فيتا كلوب في حصد أي نقطة على الإطلاق في بداية مشواره الأفريقي.

وجاءت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / رمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

ملخص مباراة الأهلي وفيتا كلوب والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الأهلي وفيتا كلوب، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق الأهلي الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره، مما يجعله مطالباً بضرورة تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حصد النقاط الكاملة في بداية المشوار الأفريقي.

وفي الدقيقة الخامسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق الأهلي في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم مروان محسن كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس المرمى نيلسون.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير واصل فريق الأهلي حملاته الهجومية المكثفة بحثاً عن تسجيل الأهداف، وهذه المرة حينما سدد النجم وليد سليمان كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى نيلسون أمسك بالكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق فيتا كلوب في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الثلاثين حينما سدد اللاعب ماكوسو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى محمد الشناوي أبعدها بنجاح إلى الخارج مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة السادسة والثلاثين تلقى فريق فيتا كلوب ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تحصل لاعبه كالونجي على بطاقة حمراء مشكوك في صحتها، ليُكمل فريق فيتا كلوب بقية أطوار المباراة بعشرة لاعبين فقط لا غير.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة الأهلي وفيتا كلوب والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الأهلي وفيتا كلوب، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الأهلي عازماً على التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة من أجل حصد النقاط الكاملة وخاصة في ظل النقص العددي للضيوف، وفي مقابل ذلك حاول فريق فيتا كلوب أن يُبقي على نتيجة التعادل حتى نهاية المباراة من أجل ضمان نقطة واحدة فقط على أقل تقدير أفضل من لا شئ على الإطلاق.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة فريق الأهلي، وذلك حينما سدد النجم وليد سليمان كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى نيلسون أمسك الكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير تلقى فريق الأهلي ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض مهاجمه الوحيد مروان محسن إلى إصابة عضلية لم تجعله قادراً على إكمال المباراة، مما دفع الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي إلى إخراجه مباشرة من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب الشاب ناصر ماهر بدلاً منه.

وفي الدقيقة الخامسة والستين نجح فريق الأهلي أخيراً في ترجمة سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وذلك حينما سجل له البديل ناصر ماهر الهدف الأول لمصلحة أبناء القلعة الحمراء عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق فيتا كلوب وسط فرحة عارمة من الجانب الأهلاوي في ملعب برج العرب.

وفي الدقيقة الثامنة والستين حاول المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وذلك من خلال إشراك اللاعب أحمد حمودي بدلاً من متوسط الميدان الدفاعي هشام محمد.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين دفع المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي بآخر أوراقه في المباراة، وهذه المرة من أجل تأمين خطوطه الخلفية من خلال إشراك اللاعب كريم نيدفيد بدلاً من النجم حسين الشحات.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والسبعين، سنحت أمام فريق الأهلي فرصة مثالية للغاية من أجل حسم الأمور نهائياً، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها الظهير الأيسر التونسي علي معلول بنجاح محرزاً الهدف الثاني لمصلحة المارد الأحمر.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق الأهلي بهدفين مقابل لا شئ في أولى مبارياته في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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