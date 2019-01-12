موعد مباراة الزمالك وإتحاد طنجة في كأس الكونفدرالية الأحد 13/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وإِتحاد طنجة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق إتحاد طنجة المغربي في مساء يوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 في مدينة طنجة على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 مكرر في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وإتحاد طنجة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإتحاد طنجة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وإتحاد طنجة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك وإتحاد طنجة في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

موعد مباراة الزمالك وإتحاد طنجة

موعد مباراة الزمالك وإِتحاد طنجة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق إتحاد طنجة المغربي في مساء يوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 في مدينة طنجة على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 مكرر في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وإتحاد طنجة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وإتحاد طنجة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وإتحاد طنجة، سوف تكون مباراة الزمالك وإتحاد طنجة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق المصري حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وإتحاد طنجة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وإتحاد طنجة، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق إتحاد طنجة في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو على الأقل العودة بأفضل نتيجة ممكنة قبل موعد مباراة الإياب في الأسبوع المقبل على الأراضي المصرية.

ولا شك أن طموحات فريق الزمالك لا تقتصر فقط على التأهل إلى دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وإنما يطمح الجميع داخل جدران القلعة البيضاء إلى المنافسة بكل قوة على لقب كأس الإتحاد الأفريقي في الموسم الحالي.

وبكل تأكيد لا تأمل جماهير القلعة البيضاء في تكرار سيناريو النسخة الماضية من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وذلك حينما تم إقصاء فريق الزمالك منذ الدور التمهيدي الأول من عمر المسابقة في مفاجأة من العيار الثقيل لم يكن يتوقعها أي أحد على الإطلاق في ذلك الوقت.

ولكن تلك الصورة السلبية قد تغيرت بشكل إيجابي واضح للغاية منذ الموسم الماضي وحتى هذه اللحظة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الزمالك يتربع في الوقت الحالي على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بفارق كبير سواء عن مُلاحقه المباشر فريق بيراميدز أو حتى عن غريمه التقليدي وحامل اللقب فريق الأهلي.

ومن المؤكد أن تخطيِ فريق الزمالك عقبة نظيره فريق إتحاد طنجة ومن ثم التأهل إلى دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، سوف يُزيد من حجم الضغوطات بشكل هائل على لاعبي الفارس الأبيض في الأشهر المتبقية من عمر الموسم الحالي.

حيث ستؤدي مشاركة فريق الزمالك في دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي لزيادة عدد مبارياته في الموسم الحالي، علماً بأن فريق الزمالك سوف يُعاني مثله مثل بقية الأندية المصرية من ضغط المباريات الكبير بسبب تنظيم جمهورية مصر العربية لمسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019.

ومن جانبه كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق إتحاد طنجة، حيث قائمة الفارس الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد إبراهيم / عبد الله جمعة / محمود عبد المنعم كهربا / يوسف أوباما / محمد عنتر / إبراهيم حسن.

خط الهجوم: عمر السعيد / حميد أحداد.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق إتحاد طنجة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

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