مسلسل الإصابات في الأهلي يتواصل بعد إصابة نجم جديد في مباراة فيتا كلوب

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة جديدة قوية للغاية في مساء اليوم السبت الموافق 12 يناير 2019، وذلك بعدما تعرض أحد نجوم المارد الأحمر إلى الإصابة أثناء مشاركته في المباراة المقامة حالياً أمام فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث اشتكى المهاجم مروان محسن من شد عضلي في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة، وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير غادر أرض الملعب بعدما فشل في إستكمال المباراة بسبب الإصابة، لينضم بذلك المهاجم مروان محسن إلى قائمة طويلة من المصابين في صفوف فريق الأهلي.

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ومن المقرر أن يخضع المهاجم مروان محسن إلى الفحوصات الطبية اللازمة في الساعات القادمة تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي، وذلك من أجل تحديد مدى حجم إصابته إضافة إلى مدة غيابه عن الملاعب في الفترة القادمة.

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