أول تعليق من الأهلي على إصابة مروان محسن وهشام محمد بعد مباراة فيتا كلوب

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قام الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالتعليق في مساء يوم أمس السبت الموافق 12 يناير 2019 على الإصابات التي تعرض لها كلاً من الثنائي مروان محسن إضافة إلى هشام محمد، وذلك أثناء المباراة التي جمعت بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له وتحديداً عبر شاشة قناة “بي إن سبورتس” عقب نهاية المباراة، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ ساخراً أن الجميع داخل النادي الأهلي بات يتمنى قبل أي مباراة تحقيق الانتصار وأيضاً عدم التعرض إلى الإصابات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن كل الإصابات التي تعرض لها نجوم فريق الأهلي في الفترة الماضية تعود إلى سوء الحظ فقط لا غير، وخاصة وأنها تأتي في مركز واحد بعينه مثل مركز المهاجم الصريح أو مركز الظهير الأيمن أو حتى مركز قلب الدفاع.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود ليس هو المتسبب الرئيسي على الإطلاق في هذه الإصابات، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجميع داخل النادي الأهلي يقف على قلب رجل واحد من أجل حل هذه الأزمة.

وفي السياق ذاته أيضاً أكد الدكتور خالد محمود أن المهاجم مروان محسن يُعاني من شد في العضلة الأمامية، فيما يُعاني متوسط الميدان هشام محمد من شد في العضلة الخلفية، مشدداً في الوقت ذاته على أن مدة غياب كلاً منهما عن الملاعب سوف يتم تحديدها بشكل رسمي بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة إثر عودة بعثة المارد الأحمر إلى العاصمة المصرية القاهرة.

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