موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 13/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة مضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مساء اليوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر يونايتد وأيضاً عشاق نادي توتنهام هوتسبير، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة مضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مساء اليوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، سوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، يدخل فريق مانشستر يونايتد غمار مباراته المنتظرة في مساء اليوم أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إثبات صحوته التي قَادها في الفترة الماضية المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير بعدما تم تعيينه خلفاً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تم إقالته من منصبه.

ولا شك أن فريق مانشستر يونايتد يعلم جيداً أن هذه المباراة سوف تكون بمثابة الاختبار الحقيقي الأول له مع مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، وخاصة وأن المباراة سوف تُقام خارج أرضه وتحديداً على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويُدرك فريق مانشستر يونايتد أنه يحتاج إلى جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، وذلك حتى ينجح في تحقيق هدفه الرئيسي في نهاية المطاف وهو التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يقوم النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك بايلي / فيل جونز / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا.

خط الهجوم: أنطوني مارسيال / ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق توتنهام هوتسبير في وضعية جيدة للغاية قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق توتنهام هوتسبير لا تزال حظوظه قائمة حتى هذه اللحظة في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ولعل ما يؤكد أيضاً أن الموسم الحالي يُعتبر مثالياً للغاية بالنسبة إلى فريق توتنهام هوتسبير، أن فريق السبيرز يُنافس حتى هذه اللحظة على كل الجبهات الأربعة التي بدأ في الصراع عليها منذ مطلع الموسم، وهي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية وأيضاً مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي وأخيراً مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / دافينسون سانشيز / توبي ألدرفايِرليد / بن ديفيس.

خط الوسط: هاري وينكس / كريستيان إريكسن / موسى سيسوكو / ديلي آلي.

خط الهجوم: سون هيونغ مين / هاري كين.

إقرأ أيضاً: أول تعليق من الأهلي على إصابة مروان محسن وهشام محمد بعد مباراة فيتا كلوب