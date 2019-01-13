موعد مباراة عمان واليابان في كأس الأمم الآسيوية اليوم 13/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة عمان واليابان، يستعد منتخب عمان لملاقاة نظيره منتخب اليابان اليوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم آسيا وأيضاً عشاق منتخب عمان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة عمان واليابان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة عمان واليابان.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة عمان واليابان، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من عمان واليابان في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة عمان واليابان

موعد مباراة عمان واليابان، يستعد منتخب عمان لملاقاة نظيره منتخب اليابان اليوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة عمان واليابان تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة عمان واليابان والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة عمان واليابان، سوف تكون مباراة عمان واليابان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة عمان واليابان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة عمان واليابان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة عمان واليابان منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات عمان واليابان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة عمان واليابان، يدخل منتخب عمان غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام نظيره منتخب اليابان اليوم في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل محاولة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن بداية منتخب عمان في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا لم تكن على قدر التوقعات، وخاصة بعد خسارته بطريقة مثيرة للغاية على يد نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وهي النتيجة التي زادت من حجم الضغوطات بشكل مثيل لا مثيل له على الإطلاق على لاعبي منتخب عمان، وخاصة في ظل الرغبة الكبيرة من طرف الشارع العماني في الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى منتخب اليابان، وخاصة أن منتخب اليابان يُعتبر من أبرز المرشحين من أجل التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الشكوك تحوم بقوة حول قدرة منتخب اليابان على التتويج بلقب كأس أمم آسيا، وخاصة بعد الفوز الشاق للغاية الذي حققه منتخب اليابان على حساب نظيره منتخب تركمانستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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