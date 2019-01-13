تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر يونايتد وتوتنهام في مباراة اليوم

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يشهد ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق توتنهام هوتسبير ضيفه فريق مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / إيريك دايلي / فيل جونز / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا.

خط الهجوم: أنطوني مارسيال / ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق توتنهام هوتسبير المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / دافينسون سانشيز / توبي ألدرفايِرليد / بن ديفيس.

خط الوسط: هاري وينكس / كريستيان إريكسن / موسى سيسوكو / ديلي آلي.

خط الهجوم: سون هيونغ مين / هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

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