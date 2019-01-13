تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام إتحاد طنجة بكأس الكونفدرالية

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تشهد أرض دولة المغرب في مساء اليوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق إتحاد طنجة المغربي ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 مكرر في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وإتحاد طنجة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك وإتحاد طنجة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إتحاد طنجة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح / عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام / حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود علاء / أحمد فتوح / بهاء مجدي.

خط الوسط: فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / طارق حامد / محمود عبد المنعم كهربا / محمد عنتر / عبد الله جمعة / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / يوسف أوباما.

خط الهجوم: حميد أحداد / عمر السعيد.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إتحاد طنجة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

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