ريال مدريد في مهمة معقدة اليوم أمام ريال بيتيس..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع

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يشهد ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ريال بيتيس ضيفه فريق ريال مدريد، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الإثنين بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ريال بيتيس:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / كيِكو كاسيَا / لوكا زيدان.

خط الدفاع: داني كارفاخال / خيسوس فاييخو / سيرجيو راموس / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو / ألفارو أوُدريوثولا / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / فالفيردي / إبراهيم دياز / فرانشيسكو إيسكو / داني سيبايوس.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور / كريستو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ريال بيتيس:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / داني سيبايوس / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

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