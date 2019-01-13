موعد مباراة الإمارات وتايلاند في كأس أمم آسيا الإثنين 14/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الإمارات وتايلاند، يستعد منتخب الإمارات المستضيف لملاقاة نظيره منتخب تايلاند في مساء يوم الإثنين الموافق 14 يناير 2019 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم آسيا وأيضاً عشاق منتخب الإمارات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الإمارات وتايلاند، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وتايلاند.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الإمارات وتايلاند، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الإمارات وتايلاند في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة الإمارات وتايلاند

موعد مباراة الإمارات وتايلاند، يستعد منتخب الإمارات المستضيف لملاقاة نظيره منتخب تايلاند في مساء يوم الإثنين الموافق 14 يناير 2019 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الإمارات وتايلاند تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الإمارات وتايلاند والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الإمارات وتايلاند، سوف تكون مباراة الإمارات وتايلاند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة الإمارات وتايلاند منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة الإمارات وتايلاند منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة الإمارات وتايلاند منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الإمارات وتايلاند والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الإمارات وتايلاند، يدخل منتخب الإمارات غمار مباراته المقبلة أمام نظيره منتخب تايلاند في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان التأهل أولاً إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة إضافة إلى ضمان صدارة ترتيب المجموعة الأولى.

ولا شك أن منتخب الإمارات يعلم جيداً أن صدارة المجموعة تُعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة إليه، وخاصة وأن تلك الصدارة سوف تُجنب منتخب الإمارات المواجهات المعقدة أمام عملاقة القارة الآسيوية حتى الدور نصف النهائي من النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا.

ومن المؤكد أن الجماهير الإماراتية العاشقة لمنتخب بلادها سوف تكون حاضرة من جديد بقوة خلف منتخب بلادها، وخاصة وأن دعمها الكبير لمنتخب الإمارات يجعله بالتالي أحد أبرز المرشحين من أجل التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا.

أما على الجانب المقابل يبدو منتخب تايلاند في وضعية مغايرة نوعاً ما، وذلك نظراً للتغيير الفني الذي حدث في الجهاز الفني بعد الخسارة في الجولة الأولى من دور المجموعات، إلا أن منتخب تايلاند فاجأ الجميع في الجولة الثانية بعد الفوز على حساب منتخب البحرين.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل بات الفرصة الآن مثالية للغاية بالنسبة إلى منتخب تايلاند، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فوزه في هذه المباراة على حساب منتخب الإمارات سوف يضمن له صدارة المجموعة في نهاية المطاف مع نهاية دور المجموعات.

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