مصادر صحفية تؤكد نجاح الأهلي في حسم صفقة جديدة مدوية في الميركاتو الحالي

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 عن نجاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في حسم صفقة جديدة مدوية من العيار الثقيل، وذلك في إطار سعي مجلس الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

حيث أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد نجح في التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب حمدي فتحي متوسط الميدان قادماً من صفوف نادي إنبي في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعدما توصل أخيراً إلى إتفاق نهائي مع مجلس إدارة نادي إنبي.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن قيمة هذه الصفقة سوف تُكلف خزائن النادي الأهلي مبلغ 30 مليون جنيه مصري، على أن يمتد عقد اللاعب حمدي فتحي مع النادي الأهلي لأربعة مواسم ونصف مثله مثل جميع الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة سوف يتم خلال الساعات القليلة القادمة سواء من طرف النادي الأهلي أو حتى من طرف نادي إنبي، على أن ينضم اللاعب مباشرة إلى تدريبات فريق الأهلي انطلاقاً من يوم غداً الإثنين الموافق 14 يناير 2019 تحت قيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

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