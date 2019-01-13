الأهلي يكشف عن السبب الرئيسي وراء الإصابات المتكررة لنُجومه الموسم الحالي

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كشف النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 عن السبب الرئيسي وراء تعرض كل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابات بشكل متكرر طوال الموسم الحالي، والتي كان آخرها في مساء يوم السبت من خلال إصابة كلاً من الثنائي مروان محسن وهشام محمد في المباراة التي جمعت بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الأحد، أكد الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق الأهلي أن السبب الرئيسي وراء كثرة الإصابات في النادي الأهلي في الفترة الماضية، تعود إلى ضغط المباريات الهائل على جميع لاعبي فريق الأهلي في ظل منافسة المارد الأحمر على جميع الجبهات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن محمد يوسف إلى أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود لا يتحمل مسؤولية حدوث الإصابات على الإطلاق، وخاصة وأنه يستقبل الإصابات ويعمل على علاجها وليس هو السبب في حدوثها من الأساس.

كما شدد أيضاً الكابتن محمد يوسف في تصريحاته على أن الجميع داخل النادي الأهلي يعمل بدون أي تقصير مهما كان منصبه، مؤكداً في الوقت ذاته إلى أن الإصابات من الممكن أن تُصيب أي لاعب في العالم بسبب فترة الإعداد غير الجيدة قبل بداية الموسم أو شخصية اللاعب نفسه أو حتى النظام الغذائي لكل لاعب.

وفي ختام تصريحاته أشار الكابتن محمد يوسف إلى أن النادي الأهلي سوف يستعيد في الأيام القليلة القادمة خدمات كلاً من الثنائي سعد الدين سمير إضافة إلى صلاح محسن، مشدداً في الوقت ذاته على أن فترة التوقف الدولي القادمة سوف تكون مفيدة للغاية للنادي الأهلي من أجل استشفاء كل اللاعبين غير الدوليين.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم أمس السبت على حساب ضيفه فريق فيتا كلوب بهدفين مقابل لا شئ في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن هذه المباراة قد شهدت إصابة كلاً من المهاجم مروان محسن بشد في العضلة الأمامية إضافة إلى متوسط الميدان بشد في العضلة الخلفية.

وبذلك ينضم كلاهما إلى قائمة طويلة للغاية من المصابين داخل صفوف المارد الأحمر، والتي تشمل كلاً من: أحمد فتحي / رامي ربيعة / محمد نجيب / حسام عاشور / هشام محمد / وليد أزارو / سعد الدين سمير / صلاح محسن / مروان محسن / محمد محمود / جيرالدو دا كوستا.

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