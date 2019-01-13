موعد مباراة البحرين والهند في كأس أمم آسيا الإثنين 14/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البحرين والهند، يستعد منتخب البحرين لملاقاة نظيره منتخب الهند في مساء يوم الإثنين الموافق 14 يناير 2019 على ملعب الشارقة في مدينة الشارقة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم آسيا وأيضاً عشاق منتخب البحرين، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة البحرين والهند، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة البحرين والهند.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة البحرين والهند، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من البحرين والهند في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة البحرين والهند

موعد مباراة البحرين والهند، يستعد منتخب البحرين لملاقاة نظيره منتخب الهند في مساء يوم الإثنين الموافق 14 يناير 2019 على ملعب الشارقة في مدينة الشارقة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة البحرين والهند تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة البحرين والهند والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة البحرين والهند، سوف تكون مباراة البحرين والهند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة البحرين والهند منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة البحرين والهند منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة البحرين والهند منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات البحرين والهند والتشكيل المتوقع

موعد مباراة البحرين والهند، يدخل منتخب البحرين مباراته المقبلة أمام نظيره منتخب الهند في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

وبكل تأكيد عاد الشك لكي يُسيطر من جديد على كافة لاعبي منتخب البحرين، وخاصة بعد الخسارة التي تعرض لها منتخب البحرين في الجولة الماضية على يد نظيره منتخب تايلاند، مما جعل الصورة ضبابية للغاية حول مدى قدرة منتخب البحرين على الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية.

وكان الشارع البحريني قد تفائل بشكل كبير للغاية بعد فرض التعادل على منتخب الإمارات المستضيف في المباراة الإِفتتاحية، إلا أن ذلك التفاؤل لم يعد له أي تواجد في اللحظة الحالية على أمل ألا يختفي تماماً مع نهاية المباراة القادمة أمام منتخب الهند.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع غير مستقر على الإطلاق بالنسبة إلى منتخب الهند، وذلك على الرغم من الصورة الجيدة التي ظهر بها منتخب الهند حتى الآن في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، إلا أن خسارته الأخيرة على يد منتخب الإمارات المستضيف قد أعادت الآن من جديد منتخب الهند إلى حجمه الطبيعي في القارة الآسيوية.

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