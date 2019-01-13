ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام الأحد 13/1/2019 في الدوري الإنجليزي

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ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، حسم فريق مانشستر يونايتد قمة الأسبوع في كرة القدم الإنجليزية عقب فوزه المثير خارج أرضه على حساب مضيفه فريق توتنهام هوتسبير بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق مانشستر يونايتد في المباراة الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة الرابعة والأربعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 42 نقطة، فيما استقر رصيد فريق توتنهام هوتسبير عند 48 نقطة.

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وجاءت تشكيلة فريق مانشستر يونايتد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونغ / فيكتور ليندلوف / فيل جونز / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا.

خط الهجوم: جيسي لينغارد / ماركوس راشفورد / أنطوني مارسيال.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي ألدرفايِرليد / يان فيرتونغن / بن ديفيس.

خط الوسط: هاري وينكس / كريستيان إريكسن / موسى سيسوكو / ديلي آلي.

خط الهجوم: سون هيونغ مين / هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر القمة حاول كل فريق أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في تحقيق الانتصار وحصد النقاط الكاملة من هذه المباراة.

وفي الدقيقة التاسعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق توتنهام هوتسبير، وذلك حينما سدد اللاعب الإنجليزي الشاب هاري وينكس كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت جانباً دون أن تُشكل أي تهديد على مرمى فريق الشياطين الحمر.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق مانشستر يونايتد في المباراة، فلم يتأخر كثيراً وذلك تحديداً في الدقيقة الثامنة عشر حينما سدد الفرنسي أنطوني مارسيال كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس أبعدها بنجاح إلى الخارج مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الثلاثين تمكن فريق توتنهام هوتسبير من تسجيل أولى أهدافه في المباراة، ولكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل ليعود الترقب من جديد إلى الجماهير في مدرجات ملعب ويمبلي.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والأربعين، تلقى فريق توتنهام هوتسبير ضربة موجعة بعدما تعرض لاعبه الفرنسي موسى سيسوكو إلى إصابة عضلية جعلته غير قادر على إكمال المباراة، مما دفع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك الأرجنتيني إيريك لاميلا بدلاً منه.

وبعدها بدقيقة فقط لا غير نجح فريق مانشستر يونايتد في مفاجأة أصحاب الأرض، وذلك حينما سجل له المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد الهدف الأول عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق توتنهام هوتسبير وسط حالة من الصدمة من طرف الجماهير اللندنية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم فريق مانشستر يونايتد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، في شوط المباراة الثاني دخل فريق مانشستر يونايتد عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق توتنهام هوتسبير أن يقوم بتعديل النتيجة في المقام الأول قبل التفكير في قلب الطاولة على ضيفه.

وفي الدقيقة التاسعة والأربعين كاد فريق توتنهام هوتسبير ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد النجم الإنجليزي هاري كين كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا تصدى لها بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الثانية والستين جاء الرد سريعاً من جانب فريق مانشستر يونايتد، وذلك حينما سدد النجم الفرنسي بول بوغبا كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى هوغو لوريس تصدى لها بنجاح مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقيقة السادسة والستين سنحت أمام فريق توتنهام هوتسبير فرصة مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما انفرد الإنجليزي ديلي آلي بحارس المرمى ديفيد دي خيا، إلا أن الأخير واصل تألقه بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقيقة الثالثة والسبعين حاول النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما سعياً لتسجيل ثاني الأهداف وحسم الأمور نهائياً، وذلك من خلال إشراك النجم البلجيكي روميلو لوكاكو بدلاً من أنطوني مارسيال.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والثمانين، حاول المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أن يقوم بزيادة الكثافة العددية لفريقه من الناحية الهجومية على حساب خط وسط الميدان، وذلك من خلال إشراك المهاجم الإسباني فيرناندو لورينتي بدلاً من الشاب هاري وينكس.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية مباراة القمة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق مانشستر يونايتد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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