ملخص مباراة ريال مدريد وريال بيتيس الأحد 13/1/2019 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، حقق فريق ريال مدريد فوزاً صعباً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأحد الموافق 13 يناير 2019 على ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة الثالثة عشر، إضافة إلى الإسباني داني سيبايوس في الدقيقة الثامنة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ريال بيتيس في المباراة الإسباني سيرخيو كاناليس في الدقيقة السادسة والستين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة، فيما استقر رصيد فريق ريال بيتيس عند 26 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ملخص مباراة ريال مدريد وريال بيتيس والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في حصد النقاط الكاملة من هذه المباراة نظراً لطموحات التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي الدقيقة الثالثة عشر نجح فريق ريال مدريد في مفاجأة أصحاب الأرض عكس ما كان متوقعاً، وذلك حينما سجل النجم الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الأول لمصلحة الفريق الملكي بطريقة رائعة للغاية وسط فرحة كبيرة من طرف لاعبي فريق ريال مدريد.

ولم يكتفِ فريق ريال مدريد بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل حسم المهمة نهائياً، وفي الدقيقة الخامسة والعشرين كاد الفريق الملكي ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد النجم لوكا مودريتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أن كرته علت العارضة بقليل لتبقى النتيجة على حالها دون تغيير.

وفي الدقيقة الثلاثين واصل فريق ريال مدريد حملاته الهجومية المكثفة سعياً لِتسجيل ثاني الأهداف، وهذه المرة حينما سدد المهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق ريال بيتيس أمسك بالكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر الللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق ريال مدريد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ريال مدريد وريال بيتيس والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق ريال بيتيس أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير حتى يتمكن من حصد نقطة واحدة فقط في نهاية المطاف أفضل من لا شئ.

وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة اضطر الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد إلى إجراء أول تغيير له في المباراة على تشكيلة فريقه، وذلك من خلال إشراك المهاجم الشاب كريستو بدلاً من النجم الفرنسي كريم بنزيمة، والذي تعرض بدوره إلى كسر في أحد أصابع يده اليسرى في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الستين كاد فريق ريال بيتيس ينجح في تعديل النتيجة، وذلك حينما سدد النجم المكسيكي المخضرم أندريس غواردادو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.

وفي الدقيقة السادسة والستين نجح فريق ريال بيتيس في مسعاه، وذلك حينما سجل له الإسباني سيرخيو كاناليس هدف التعادل عقب إِستغلاله ثغرة في خط دفاع فريق ريال مدريد وسط فرحة عارمة للغاية من طرف أصحاب الأرض، وخاصة بعدما تم التأكد من صحة الهدف بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعين حاول المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري أن يقوم بإعادة التوازن من جديد إلى تشكيلة فريقه وتحديداً في خط وسط الميدان، وذلك من خلال إشراك الإسباني داني سيبايوس بدلاً من الإسباني سيرجيو ريجوُلون.

وفي الدقيقة الثانية والثمانين دفع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري بأخر أوراقه في المباراة على أن يتمكن فريقه من خطف هدف الانتصار في نهاية المطاف، وذلك من خلال إشراك الإسباني الشاب إبراهيم دياز بدلاً من الإسباني الشاب فالفيردي.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والثمانين، حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق بعدما نجح فريق ريال مدريد في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، والذي جاء عبر البديل داني سيبايوس إثر تنفيذه ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة لم يتمكن أي أحد من التصدي لها وسط حالة من الصدمة من طرف الجماهير الأندلسية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.

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