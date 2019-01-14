هل يضم الأهلي صفقات أخرى في الميركاتو الحالي ؟ عدلي القيعي يحسم الجدل !

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حسم عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد الموافق 13 يناير 2019 كل الجدل القائم في الساعات الماضية، وذلك بخصوص إمكانية تعاقد النادي الأهلي مع المزيد من اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد وتحديداً في برنامج “ملعب أوُن”، أكد عدلي القيعي أن النادي الأهلي قد أنهى جميع صفقاته في الميركاتو الشتوي الحالي بعدما تم توفير كافة مطالب الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار عدلي القيعي إلى أن هناك احتمال ضئيل بأن يتعاقد النادي الأهلي مع صفقة واحدة فقط في الفترة القادمة، وذلك إذا سمحت الظروف من أجل إتمام هذه الصفقة بنجاح في ظل صعوبة ذلك.

كما شدد أيضاً عدلي القيعي في تصريحاته على أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد صرف النظر تماماً عن التعاقد مع المدافع السوري أحمد الصالح خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك بناءً على طلب من الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

وعن إمكانية التعاقد مع المدافع محمود متولي لاعب نادي الإسماعيلي، أكد عدلي القيعي أن مجلس إدارة النادي الأهلي يعلم جيداً وضعية فريق الإسماعيلي الصعبة في الموسم الحالي، وخاصة وأن مركزه الحالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز لا يليق على الإطلاق بمكانة النادي الإسماعيلي.

أما عن الراغبين في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي على سبيل الإعارة، شدد عدلي القيعي على أن الباب مفتوح أمام أي لاعب يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي على سبيل الإعارة باستثناء كلاً من الثلاثي إسلام محارب إضافة إلى مؤمن زكريا وأيضاً المهاجم عمرو جمال.

وفي ختام تصريحاته أشار عدلي القيعي إلى أن كلاً من الثنائي إسلام محارب إضافة إلى مؤمن زكريا يُعتبران من الركائز الأساسية في فريق الأهلي، أما المهاجم عمرو جمال سوف يتم قيده في قائمة فريق الأهلي قريباً في ظل الإصابات التي يُعاني منها خط هجوم المارد الأحمر في الفترة الماضية.

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