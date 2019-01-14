تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل رفضه عرض بيع بيراميدز..ويؤكد “صفقة مدوية في الطريق”

Advertisements

كشف المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز في مساء يوم أمس الأحد الموافق 13 يناير 2019 عن تفاصيل رفضه لعرض بيع نادي بيراميدز، إضافة إلى حديثه أيضاً عن اقتراب نادي بيراميدز من التعاقد مع صفقة مدوية من العيار الثقيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

فمن خلال مداخلة هاتفية له في مساء يوم أمس الأحد عبر شاشة قناة “صدى البلد”، أكد المستشار تركي آل الشيخ أنه لم يكن ينوي بيع نادي بيراميدز على الإطلاق مثلما تردد في مختلف وسائل الإعلام المصرية طوال الفترة الماضية.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المستشار تركي آل الشيخ إلى أن كل ما قاله في الفترة الماضية كان يتعلق بوصول عرض مغري من الإمارات من أجل شراء نادي بيراميدز، ولكنه لم يتخذ القرار حينها سواء بالموافقة على البيع أو بالرفض.

كما شدد أيضاً المستشار تركي آل الشيخ في تصريحاته على أنه قد درس عرض بيع نادي بيراميدز جيداً أثناء فترة علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، وبناءً على ذلك رفض عرض البيع بشكل رسمي وخاصة في ظل علاقة الحب الوطيدة بينه وبين جميع العاملين في نادي بيراميدز.

وعن مستقبل اللاعب البرازيلي كارلوس كينو مع نادي بيراميدز، أشار المستشار تركي آل الشيخ إلى أن اللاعب البرازيلي كارلوس كينو سوف يستمر مع نادي بيراميدز في الفترة القادمة وخاصة في ظل المستويات الجيدة التي قدمها منذ مطلع الموسم الحالي.

وفي ختام تصريحاته أكد المستشار تركي آل الشيخ أن نادي بيراميدز سوف يتعاقد مع صفقة مدوية من العيار الثقيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الفترة القادمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الصفقة سوف تُضيف الكثير إلى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

إقرأ أيضاً: هل يضم الأهلي صفقات أخرى في الميركاتو الحالي ؟ عدلي القيعي يحسم الجدل !