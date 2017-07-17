البث المباشر لقناة أون سبورت .. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم الاثنين 17-7-2017 في الدوري المصري

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توقيت وموعد مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك 17-7-2017 في الدوري المصري والقنوات الناقلة مباشرة لمباراة القمة المصرية

مباراة الاهلى والزمالك اليوم والتى يستضيفها إستاد برج العرب بدون حضور جماهيرى كعادةا لدورى المصرى الذى يحتل الاهلى حاليا صدارة ترتيبة ويلية فريق الزمالك فى المركز الثانى لذا فالفريق الابيض اليوم يسعى الى تقليص فارق النقاط بينه وبين الشياطين الحمر والبالغ أربعة نقاط حيث يمتلك الاهلى 35 نقطة ويمتلك الزمالك 31 نقطة لذا فالفوز فى مباراة اليوم سيضرب عصفورين بحجر من ناحية إقتناص ثلاثة نقاط ومن ناحية أخرى زيادة أو تقليص الفارق تبعا للفريق الفائز بينما التعادل اليوم يبقى الوضع بينهم على ماهما عليه، مباراة الاهلى والزمالك اليوم الثلاثاء تنطلق فى تمام السادسه بتوقيت روما.

مستعيدا كثير من لاعبيه يتجهز فريق الاهلى لتحقيق الفوز على غريمة التقليدى الزمالك لتوسعة الفارق بينهما الى سبعة نقاط، الاهلى فى هذه المباراة يستعيد لاعبية صالح جمعه وماليك إيفونا وأحمد حجازى وحسام عاشور وسعد سمير وباسم على بينما تأكد غياب عماد متعب ووليد سليمان عن المباراة، الاهلى يسعى لتكرار فوزه على الزمالك هذا الموسم كما فعل فى المباراة الافتتاحية للموسن الجديد بين الفريقين والتى انتهت بفوز المارد الاحمر بثلاثة أهداف عن طريق عبد السعيد “هدفين” ومؤمن زكريا مقابل هدفين لباسم على وعمرو جابر فى مباراة السوبر المصرى والتى اقيمت بنادى العين فى الامارات.

مشوار الاهلى والزمالك قبل لقاء اليوم في الدوري المصري – مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر بجودة عالية

الأهلي يستضيف الزمالك الليلة في قمة الدوري المصري ديربي القاهرة في مباراة يستضيفها برج العرب بالأسكندرية , الأهلي متصدر الدوري المصري يدحل لمباراة وهو في المركز الأول برصيد 35 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني , الأهلي يسعي لحصد نقاط المباراة من أجل زيادة الفارق بينه وبين الغريم التقليدي الزمالك الي 7 نقاط كاملة , الزمالك يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 31 نقطة ويطمح لتحقيق الفوز علي الأهلي للثأر من الخسارة في السوبر في اللقاء الأخير بين الفريقين وكذلك تقليل الفارق الي نقطة واحدة فقط , مباراة مثير منتظرة الليلة من قطبي الكرة المصرية والأفريقية .

المواجهات التاريخية بين الاهلى والزمالك :