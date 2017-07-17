البث المباشر لقناة أون سبورت .. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم الاثنين 17-7-2017 في الدوري المصري

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البث المباشر لقناة أون سبورت .. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم الاثنين 17-7-2017 في الدوري المصري
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توقيت وموعد  مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك 17-7-2017 في الدوري المصري والقنوات الناقلة مباشرة لمباراة القمة المصرية

مباراة الاهلى والزمالك اليوم والتى يستضيفها إستاد برج العرب بدون حضور جماهيرى كعادةا لدورى المصرى الذى يحتل الاهلى حاليا صدارة ترتيبة ويلية فريق الزمالك فى المركز الثانى لذا فالفريق الابيض اليوم يسعى الى تقليص فارق النقاط بينه وبين الشياطين الحمر والبالغ أربعة نقاط حيث يمتلك الاهلى 35 نقطة ويمتلك الزمالك 31 نقطة لذا فالفوز فى مباراة اليوم سيضرب عصفورين بحجر من ناحية إقتناص ثلاثة نقاط ومن ناحية أخرى زيادة أو تقليص الفارق تبعا للفريق الفائز بينما التعادل اليوم يبقى الوضع بينهم على ماهما عليه، مباراة الاهلى والزمالك اليوم الثلاثاء تنطلق فى تمام السادسه بتوقيت روما.

مستعيدا كثير من لاعبيه يتجهز فريق الاهلى لتحقيق الفوز على غريمة التقليدى الزمالك لتوسعة الفارق بينهما الى سبعة نقاط، الاهلى فى هذه المباراة يستعيد لاعبية صالح جمعه وماليك إيفونا وأحمد حجازى وحسام عاشور وسعد سمير وباسم على بينما تأكد غياب عماد متعب ووليد سليمان عن المباراة، الاهلى يسعى لتكرار فوزه على الزمالك هذا الموسم كما فعل فى المباراة الافتتاحية للموسن الجديد بين الفريقين والتى انتهت بفوز المارد الاحمر بثلاثة أهداف عن طريق عبد السعيد “هدفين” ومؤمن زكريا مقابل هدفين لباسم على وعمرو جابر فى مباراة السوبر المصرى والتى اقيمت بنادى العين فى الامارات.

مشوار الاهلى والزمالك قبل لقاء اليوم في الدوري المصري  – مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر بجودة عالية

الأهلي يستضيف الزمالك الليلة في قمة الدوري المصري ديربي القاهرة في مباراة يستضيفها برج العرب بالأسكندرية , الأهلي متصدر الدوري المصري يدحل لمباراة وهو في المركز الأول برصيد 35 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني , الأهلي يسعي لحصد نقاط المباراة من أجل زيادة الفارق بينه وبين الغريم التقليدي الزمالك الي 7 نقاط كاملة , الزمالك يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 31 نقطة ويطمح لتحقيق الفوز علي الأهلي للثأر من الخسارة في السوبر في اللقاء الأخير بين الفريقين وكذلك تقليل الفارق الي نقطة واحدة فقط , مباراة مثير منتظرة الليلة من قطبي الكرة المصرية والأفريقية .

المواجهات التاريخية بين الاهلى والزمالك :

عدد المباريات التى جمعت بين الفريقين : 214 مباراة

عدد مرات فوز الاهلى : 92 مباراة 

عدد مرات فوز الزمالك : 52 مباراة 

عدد مرات تعادل الفريقين : 70مباراة

اكثر الاعبين مشاركة فى المباريات : حسام عاشور لاعب النادى الاهلى 31 مباراة قمة

اكثر الاعبين تسجيلا للأهداف فى القمة : الساحر وامير القلوب محمد ابو تريكة لاعب النادى الاهلى ب13 هدف 

القنوات الناقلة للبث المباشر لمباراة الأهلى والزمالك

كما عودناكم  دائما زورانا الكرام نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك مباشرة اليوم، في مشاهدة مباراة القمة بين الغريمين التقليدين في الكرة المصرية، فسوف تكون هي مجموعة من ترددات القنوات الرياضية الناقلة للدوري المصري هذا الموسم، حيث سوف تتكون مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي بث مباشر، من خلال قناة النايل سبورت الرياضية التي تعتبر الناقل الأول لجميع مباريات الدوري العام، وذلك بتعليق المعلق الكبير أيمن الكاشف، كما أعلنت القناة أنها سوف تعرض الأستوديو التحليلي لمباراة القمة.

وأيضا سوف تكون من القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاهلي اليوم في القمة، مجموعة من القنوات الفضائية التي حصلت على حقوق إذاعة الدوري المصري هذا الموسم، حيث ان الجماهير سوف تتمكن من مشاهدة المباراة على قناة الحياة 2 الحمراء مباشرة، والتي سوف تذيع اللقاء بتعليق المعلق المصري الكابتن أحمد الطيب، هذا بالإضافة أيضا إلى مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر، على قناة ONTV التي أعلنت أنها سوف تعرض تغطية حصرية للقمة رقم 111 في الكرة المصرية، وقد أعلنت أيضا أن معلق المباراة هو الكابتن المخضر مدحت شلبي،

وفي الأخير هذه هي قائمة القنوات التي سوف تعرض مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي اليوم :

قناة نايل سبورت الرياضية (تعليق أيمن الكاشف)

قناة الحياة 2 الحمرا (تعليق أحمد الطيب)

قناة اون تي في ON Sport (تعليق مدحت شلبي)

القناة المصرية الثانية

إذاعة الشباب والرياضة صوتيا فقط

بطاقة المباراة

طرفى اللقاء : الاهلى المصرى والزمالك المصرى

المناسبة : مباراة القمة فى ختام مباريت الدور الاول من الدورى المصرى الممتاز

ملعب المباراة : ستاد برج العرب

توقيت المباراة:  الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة وفى تمام الساعة التاسعة بتوقيت الامارات العربية المتحدة 

القنوات الناقلة للمباراة : قناة أون سبورت ونايل سبورت واون تى فى

تاريخ المباراة : الثلاثاء 17 من يوليو 2017

 

ويمكنكم زوارنا الكرام متابعة البث المباشر لمباراة الاهلى والزمالك فى القمة 114 بجودة عالية ومتنوعة بدون تقطيع عبر موقعنا مصر 365 لاصحاب النت الضعيف والمتوسط وستم وضع لينكات المشاهدة والبث المباشر قبل المباراة