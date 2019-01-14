بعد التعاقد مع حمدي فتحي..تعرف على إجمالي تكلفة صفقات الأهلي في يناير 2019

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نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في إتمام جميع صفقاته خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعياً للمنافسة على جميع الجبهات في الأشهر المتبقية من عمر الموسم الحالي.

وجاءت جميع الصفقات بناءً على رغبة الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي، وهو الذي لم تعد لديه أي أعذار على الإطلاق في حالة إنهاء الموسم الحالي بدون حصد جميع الألقاب وخاصة لقب دوري أبطال أفريقيا الذي لم يدخل خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013.

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ولا شك أن الكابتن محمود الخطيب قد أوفى بجميع وعوده لجماهير القلعة الحمراء، وذلك بعدما قام بسد جميع الثغرات في صفوف فريق الأهلي والتي كانت واضحة بشدة سواء في الموسم الماضي أو حتى في الموسم قبل الماضي.

وقد أبرم مجلس إدارة النادي الأهلي 7 صفقات مدوية للغاية في الميركاتو الشتوي الحالي، والتي تمثلت في ضم كلاً من: حسين الشحات / رمضان صبحي / ياسر إبراهيم / محمد محمود / الأنجولي جيِرالدو دا كوستا / محمود وحيد / حمدي فتحي.

وإليكم الآن تكلفة الصفقات السبعة المدوية التي تعاقد معها مجلس إدارة النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية:

حسين الشحات: 5 مليون دولار قادماً من صفوف نادي العين الإماراتي.

رمضان صبحي: 800 ألف جنيه إسترليني قادماً من صفوف نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي على سبيل الإعارة.

محمود وحيد: 15 مليون جنيه مصري قادماً من صفوف نادي مصر المقاصة.

الأنجولي جيِرالدو دا كوستا: 600 ألف دولار قادماً من صفوف نادي بريميرو دي أغوستو الأنجولي.

ياسر إبراهيم: 25 مليون جنيه مصري قادماً من صفوف نادي سموحة.

حمدي فتحي: 25 مليون جنيه مصري قادماً من صفوف نادي إنبي.

محمد محمود: 15 مليون جنيه مصري قادماً من صفوف نادي وادي دجلة.

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