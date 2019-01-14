تعرف على موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدور الثاني للدوري الإسباني

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كشفت رابطة الدوري الإسباني برئاسة الإسباني خافيير تيباس اليوم الإثنين الموافق 14 يناير 2019 بشكل رسمي عن الموعد النهائي لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي سوف تجمع بين الغريمين ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

حيث أكدت رابطة الدوري الإسباني أن مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة سوف تُقام في يوم 2 مارس 2019، وذلك تحديداً على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وكانت مباراة كلاسيكو الأرض في الدور الأول من عمر الموسم الحالي قد تم إقامتها على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وحينها نجح فريق برشلونة في تحقيق فوزاً كاسحاً على حساب غريمه التقليدي فريق ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل لا شئ.

ولا شك أن مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، سوف تكون حاسمة للغاية وخاصة وأنها سوف تأتي قبل 3 أشهر فقط قبل نهاية الموسم الحالي مع العلم بأن الفارق بين فريق برشلونة وبين غريمه التقليدي فريق ريال مدريد قد وصل إلى 10 نقاط حتى الآن بعد مرور أول 19 جولة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل الفريق الكتالوني في الوقت الحالي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني بعدما حصد 43 نقطة، فيما يُعتبر أقرب مُلاحق له هو فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني والذي يبعُد عنه بفارق 5 نقاط، أما فريق ريال مدريد يجد نفسه في المركز الثالث مناصفة مع فريق إشبيلية حيث يمتلك كلاً منهما 33 نقطة.

ويُعتبر شهر مارس 2019 في غاية الأهمية بالنسبة إلى كلاً من ريال مدريد وبرشلونة، حيث يشهد ذلك الشهر أيضاً إقامة مباريات إياب الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأن فريق ريال مدريد سوف يواجه في ذلك الشهر ضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندي على ملعب سانتياغو بيرنابيو، بينما سوف يواجه فريق برشلونة في الشهر ذاته ضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي على ملعب الكامب نو.

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