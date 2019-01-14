قرار هام وجديد من مارتن لاسارتي بخصوص قائمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2019

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اتخذ الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 14 يناير 2019 قراراً هاماً وجديداً، وذلك بخصوص قائمة فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

حيث قرر المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي إضافة عناصر جديدة اليوم الإثنين إلى قائمة المارد الأحمر المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وذلك من خلال ضم كلاً من الثنائي النيجيري جونيور أجايي بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة إضافة إلى الوافد الجديد حمدي فتحي متوسط الميدان القادم من صفوف نادي إنبي في الميركاتو الشتوي الحالي.

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وكان المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي قد أعلن منذ أيام قليلة فقط عن ضم 3 عناصر إلى قائمة فريق الأهلي المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وهي كلاً من النجم حسين الشحات إضافة إلى النجم الواعد رمضان صبحي وأيضاً المدافع ياسر إبراهيم.

وبناءً على ذلك بات يتبقى في قائمة فريق الأهلي المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م مقعدين شاغرين فقط لا غير سوف يتم حسمها في الأيام القليلة القادمة، علماً بأن صانع الألعاب الشاب محمد محمود قد فقد كامل حظوظه في الدخول إلى القائمة بعدما تعرض إلى الإصابة بقطع في الرباط الصليبي سوف تجعله يغيب عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي.

ومن المتوقع أن ينضم أيضاً إلى قائمة فريق الأهلي المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م كلاً من الثنائي صالح جمعة أو مؤمن زكريا إضافة إلى محمود وحيد، علماً بأن المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي سوف يحسم خياراته بناءً على مستوى جميع اللاعبين المتواجدين خارج القائمة من خلال مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز في الفترة القادمة.

ويبقى أمام المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي فرصة حتى نهاية شهر يناير 2019، حيث يُغلق الإتحاد الأفريقي لكرة القدم باب القيد لقوائم جميع الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م في يوم 30 يناير.

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