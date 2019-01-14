تعرف على قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام شبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 14 يناير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد أي مهاجم صريح على الإطلاق، وذلك بسبب إصابة كلاً من الثلاثي الهجومي وهم المهاجم المغربي وليد أزارو إضافة إلى المهاجم مروان محسن وأيضاً المهاجم الشاب صلاح محسن.

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أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق شبيبة الساورة، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / حمدي فتحي / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / محمد شريف / وليد سليمان / ناصر ماهر / إسلام محارب / ميدو جابر / حسين الشحات / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 18 يناير 2019 على أرض دولة الجزائر، علماً بأن هذه المباراة سوف تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في الجولة الأولى على حساب ضيفه فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

أما فريق شبيبة الساورة فكان قد تعرض إلى الخسارة في الجولة الأولى خارج أرضه على يد مضيفه فريق سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب دار السلام على أرض دولة تنزانيا، علماً بأن هذه المشاركة هي الأولى في التاريخ بالنسبة إلى فريق شبيبة الساورة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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