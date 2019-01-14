طبيب الأهلي يكشف عن حالة المصابين قبل مواجهة شبيبة الساورة في دوري أبطال أفريقيا

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كشف الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 14 يناير 2019 عن حالة المصابين في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك قبل المباراة القادمة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أكد الدكتور خالد محمود أن الفحوصات الطبية قد كشفت عن تعرض المهاجم مروان محسن إلى شد في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، وبالتالي سوف يغيب عن الملاعب لمدة شهر كامل على أقل تقدير.

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أما عن متوسط الميدان هشام محمد، فقد أكد الدكتور خالد محمود أن اللاعب هشام محمد قد تعرض إلى شد خفيف في العضلة الخلفية، وعلى إثر سوف يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين فقط لا غير ومن ثم يعود بعدها بشكل طبيعي للفريق.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الدكتور خالد محمود إلى أن القائد حسام عاشور قد تعرض إلى كدمة في مران اليوم الإثنين، وبناءً على ذلك سوف يخضع في الساعات القادمة إلى الفحوصات الطبية اللازمة من أجل تحديد مدى حجم إصابته إضافة إلى مدة غيابه عن الملاعب.

وفي ختام تصريحاته شدد الدكتور خالد محمود على أن الظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحي سوف يعود من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي بعد 3 أسابيع من الآن، بينما سوف يعود اللاعب أحمد الشيخ إلى التدريبات الجماعية أيضاً بعد أسبوعين من الآن.

وإضافة إلى هذه الإصابات لا يزال النادي الأهلي يُعاني من بعض الإصابات الأخرى، والتي تتمثل في كلاً من: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن / محمد محمود / جيرالدو دا كوستا / رامي ربيعة / سعد الدين سمير / محمد نجيب.

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