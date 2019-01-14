تعرف على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

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يستعد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق ولفرهامبتون في مساء اليوم الإثنين الموافق 14 يناير 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الثلاثاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ولفرهامبتون:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / فينسنت كومباني / إيميريك لابورت.

خط الوسط: فرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

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