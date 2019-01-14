تعرف على قائمة يوفنتوس في مباراة كأس السوبر الإيطالي أمام ميلان

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كشف الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي اليوم الإثنين الموافق 14 يناير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين غريمه فريق ميلان في إطار مسابقة كأس السوبر الإيطالي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة يوفنتوس وميلان في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 يناير 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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أما قائمة فريق يوفنتوس التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام غريمه فريق ميلان، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو / ديل فاوُيرو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو / ليوناردو بونوتشي / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني / سبينازولا.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / سامي خضيرة / بليز ماتويدي / إيمري تشان / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / دوغلاوس كوستا / كين / فيدريكو بيرنارديسكي.

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