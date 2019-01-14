موعد مباراة سوريا وأُستراليا في كأس أمم آسيا الثلاثاء 15/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة سوريا وأستراليا، يستعد منتخب سوريا لملاقاة نظيره منتخب أستراليا في يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019 على ملعب الشيخ خليفة الدولي في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم آسيا وأيضاً عشاق منتخب سوريا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة سوريا وأستراليا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة سوريا وأستراليا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة سوريا وأستراليا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من سوريا وأستراليا في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة سوريا وأستراليا

موعد مباراة سوريا وأستراليا، يستعد منتخب سوريا لملاقاة نظيره منتخب أستراليا في يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019 على ملعب الشيخ خليفة الدولي في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة سوريا وأُستراليا تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة سوريا وأُستراليا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة سوريا وأستراليا، سوف تكون مباراة سوريا وأستراليا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة سوريا وأستراليا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات سوريا وأستراليا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة سوريا وأستراليا، يدخل منتخب سوريا غمار مباراته المرتقبة المقبلة أمام نظيره منتخب سوريا في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن حظوظ منتخب سوريا في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس أمم آسيا تُعتبر كبيرة للغاية، وذلك على الرغم من البداية المتعثرة لمنتخب سوريا سواء في الجولة الأولى أو حتى في الجولة الثانية من دور المجموعات، علماً بأن منتخب سوريا لا يزال يبحث عن فوزه الأول في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني لمنتخب سوريا بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سورية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام نظيره منتخب أستراليا على النحو التالي:

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة.

خط الدفاع: أنيس / باعوُر / أحمد الصالح / مؤيد عجان.

خط الوسط: حسن محمد / محمد عثمان / عمر خريبين / يوسف.

خط الهجوم: مارديكيان / عمر السومة.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى منتخب أستراليا قبل خوضه هذه المباراة أمام نظيره منتخب سوريا في مسابقة كأس أمم آسيا، ويكفي الإشارة فقط إلى أن منتخب أستراليا يكفيه فقط التعادل في هذه المباراة حتى يضمن وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية وبالتالي الصعود إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولكن وفي الوقت ذاته لا تقتصر طموحات منتخب أستراليا عند ذلك الحد فحسب، حيث يأمل منتخب أستراليا في الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة كأس أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي بعدما سبق له وأن فاز بلقب النسخة الماضية التي كانت في مطلع عام 2015 على أرضه ووسط جماهيره.

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