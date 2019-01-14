موعد مباراة الأردن وفلسطين في كأس أمم آسيا الثلاثاء 15/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأردن وفلسطين، يستعد منتخب الأردن لملاقاة نظيره منتخب فلسطين في يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب الأردن وأيضاً عشاق منتخب فلسطين، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأردن وفلسطين، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأردن وفلسطين.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأردن وفلسطين، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأردن وفلسطين في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة الأردن وفلسطين

موعد مباراة الأردن وفلسطين، يستعد منتخب الأردن لملاقاة نظيره منتخب فلسطين في يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأردن وفلسطين تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأردن وفلسطين والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأردن وفلسطين، سوف تكون مباراة الأردن وفلسطين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأردن وفلسطين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة.

آخر تحضيرات الأردن وفلسطين والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأردن وفلسطين، يدخل منتخب الأردن غمار مباراته المقبلة أمام نظيره منتخب فلسطين في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار أو على الأقل الخروج بنتيجة التعادل من أجل ضمان صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية.

ولا شك أن معنويات منتخب الأردن سوف تكون مرتفعة للغاية قبل خوضه هذه المباراة أمام نظيره منتخب فلسطين، ويكفي الإشارة فقط إلى أن منتخب الأردن قد نجح في تحقيق الانتصار في أول مباراتين له على التوالي في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا.

وهو الأمر الذي جعله يضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن شباك منتخب الأردن ظلت نظيفة بعد مرور أول جولتين من النسخة الحالية في مسابقة كأس أمم آسيا.

وبكل تأكيد ارتقت نتائج منتخب الأردن إلى تطلعات الشارع الأردني بشكل عام، حيث يطمح الشارع الأردني بأكمله في الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة وليس فقط الاكتفاء بشرف المشارفة مثلما اعتاد منتخب الأردن.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني لمنتخب الأردن بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أردنية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام نظيره منتخب فلسطين على النحو التالي:

حراسة المرمى: عامر شفيع.

خط الدفاع: فراس شلباية / طارق خطاب / بني ياسين / العجالين.

خط الوسط: بني عطية / عبد الرحمن / موسى التعمري / مرجان / البخيت.

خط الهجوم: يوسف الرواشدة.

أما على الجانب المقابل يبدو منتخب فلسطين في وضعية مغايرة تماماً قبل خوضه هذه المباراة الهامة أمام نظيره منتخب الأردن في مسابقة كأس أمم آسيا، حيث يحتاج منتخب فلسطين إلى الفوز دون سواه من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن الجميع يعلم جيداً أن منتخب فلسطين لا يمتلك على الإطلاق الإمكانيات التي قد تُساعده على التأهل من دور المجموعات.

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