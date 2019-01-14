موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في الدوري المصري الثلاثاء 15/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي بيراميدز وأيضاً عشاق النجم المصري عبد الله السعيد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والإنتاج الحربي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بيراميدز والإنتاج الحربي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي

موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، سوف تكون مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات بيراميدز والإنتاج الحربي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، يدخل فريق بيراميدز غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق بيراميدز سوف يسعى جاهداً لتجنب أي سيناريو غير الانتصار في هذه المباراة أمام فريق الإنتاج الحربي، وخاصة بعد السقوط المفاجئ في فخ التعادل في المباراة الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق المصري البورسعيدي.

وهي النتيجة التي كانت مفاجئة للغاية لكل عشاق كرة القدم المصرية، وخاصة وأن الجميع توقع أن قطار فريق بيراميدز سوف يسير بأقصى سرعة ممكنة حتى نهاية الموسم الحالي بعد الفوز المبهر الذي حققه على حساب حامل اللقب فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في مطلع العام الحالي 2019.

وبكل تأكيد سوف تُساهم الصفقات التي أبرمها مجلس إدارة نادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في جعل فريق بيراميدز أحد أقوى أندية كرة القدم المصرية سواء في الموسم الحالي أو حتى في المواسم القادمة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز قد وعد عشاق النادي والجماهير المصرية بشكل عام بصفقة مدوية من العيار الثقيل في الميركاتو الشتوي الحالي، وهي التي لن تكون إضافة فقط إلى فريق بيراميدز بل ستكون إضافة إلى مسابقة الدوري المصري الممتاز وكرة القدم المصرية.

ومن المتوقع أن يقوم الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد / محمد مجديِ أفشة / محمد فاروق / عبد الله السعيد / كارلوس كينو.

خط الهجوم: عمرو مرعي.

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