تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي بالدوري المصري

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يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الإنتاج الحربي ضيفه فريق بيراميدز، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق بيراميدز المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد / محمد مجديِ أفشة / محمد فاروق / عبد الله السعيد / كارلوس كينو.

خط الهجوم: عمرو مرعي.

المدير الفني: المصري حسام حسن.

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