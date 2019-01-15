موعد مباراة العراق وإيران في كأس أمم آسيا الأربعاء 16/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة العراق وإيران، يستعد منتخب العراق لملاقاة نظيره منتخب إيران في مساء يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 على ملعب راشد آل مكتوم في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم آسيا وأيضاً عشاق منتخب العراق، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة العراق وإيران، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة العراق وإيران، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من العراق وإيران في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة العراق وإيران

موعد مباراة العراق وإيران، يستعد منتخب العراق لملاقاة نظيره منتخب إيران في مساء يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 على ملعب راشد آل مكتوم في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة العراق وإيران تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة والعراق وإِيران والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة العراق وإيران، سوف تكون مباراة العراق وإيران منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة العراق وإيران منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة.

آخر تحضيرات العراق وإيران والتشكيل المتوقع

موعد مباراة العراق وإيران، يدخل منتخب العراق غمار مباراته المنتظرة أمام نظيره منتخب إيران في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة بعد نجاحه في تحقيق الانتصار في أول مباراتين له في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا.

ولا شك أن منتخب العراق يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأنه سوف يواجه أحد أبرز المرشحين من أجل التتويج بلقب كأس أمم آسيا في النسخة الحالية على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، علماً بأن منتخب العراق يأمل في إعادة أمجاد عام 2007 حينما فاز باللقب الآسيوي في ذلك الوقت.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك منتخب العراق أنه لا يزال يُعاني نوعاً ما من الناحية الدفاعية، وهو الأمر الذي سوف يتضح بصورة جلية للغاية أمام منتخب عريق مثل منتخب إيران، علماً بأن نتيجة هذه المباراة سوف تعكس مدى قدرة منتخب العراق على المنافسة على لقب كأس أمم آسيا.

أما على الجانب المقابل يبدو منتخب إيران في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة الأخيرة له في دور المجموعات، وخاصة بعد فوزه المريح للغاية في أول مباراتين له في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا.

ولعل ما يُعزز من حظوظ منتخب إيران في الظفر بلقب كأس أمم آسيا في النسخة الحالية على أرض دولة الإمارات العربية، هي حالة الاستقرار الفني التي يعيشها منتخب إيران طوال السنوات الماضية، وذلك من خلال بقاء البرتغالي كارلوس كيروش في منصب المدير الفني لمنتخب إيران مما كان له تأثيراً واضحاً للغاية على المستوى الفني لمنتخب إيران.

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