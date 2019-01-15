تعرف على آخر تطورات حرب الأهلي القانونية ضد مرتضى منصور

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شهد اليوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019 العديد من التطورات الجديدة في الحرب القانونية التي يقوم بها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك ضد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعدما قام بالتطاول على الكابتن محمود الخطيب في أكثر من مناسبة سابقة.

ومن جانبه قام مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم اليوم الثلاثاء شكوى رسمية إلى 6 جهات عليا في جمهورية مصر العربية، وذلك من أجل محاولة ردع المستشار مرتضى منصور بالقانون في ظل هجومه الدائم على كيان النادي الأهلي في الآونة الأخيرة مستغلاً الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها.

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وقد تمثلت الجهات العليا التي تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بشكوى لها في كلاً من: رئيس مجلس الوزراء / وزير الشباب والرياضة / لجنة القيم للإِتحاد المصري لكرة القدم / مجلس النواب المصري / المجلس الأعلى للإعلام / اللجنة الأولمبية المصرية.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سبق وأن تقدم ببلاغ رسمي في الأيام الماضية إلى مكتب النائب العام، وذلك على أمل أن يتم تنفيذ كافة مطالبهُ بحق المستشار مرتضى منصور، والتي تتمثل أولاً في رفع الحصانة البرلمانية عنه إضافة إلى فرض غرامة مالية كبيرة على المستشار مرتضى منصور وأيضاً حبس المستشار مرتضى منصور بسبب التجاوزات ضد كيان النادي الأهلي.

وكان المستشار مرتضى منصور قد فتح النار على مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل خاص في الفترة الماضية، وذلك على الرغم من العقوبات التي كانت قد طالت المستشار مرتضى منصور قبل أشهر قليلة فقط من نهاية العام الماضي 2018.

حيث تم إيقاف المستشار مرتضى منصور حينها من طرف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك بسبب قيام المستشار مرتضى منصور بإهانة أحمد أحمد رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم إضافة إلى بعض أعضاء الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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