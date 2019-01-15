موعد مباراة اليمن وفيتنام في كأس أمم آسيا الأربعاء 16/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة اليمن وفيتنام، يستعد منتخب اليمن لملاقاة نظيره منتخب فيتنام في مساء يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم آسيا وأيضاً منتخب اليمن، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة اليمن وفيتنام، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة اليمن وفيتنام.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة اليمن وفيتنام، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من اليمن وفيتنام في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة اليمن وفيتنام

موعد مباراة اليمن وفيتنام، يستعد منتخب اليمن لملاقاة نظيره منتخب فيتنام في مساء يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة اليمن وفيتنام تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة اليمن وفيتنام والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة اليمن وفيتنام، سوف تكون مباراة اليمن وفيتنام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة اليمن وفيتنام منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات اليمن وفيتنام والتشكيل المتوقع

موعد مباراة اليمن وفيتنام، يدخل منتخب اليمن غمار مباراته المقبلة أمام نظيره منتخب فيتنام في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة حتى وإن تم ذلك من بوابة حلوله في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

ولا شك أن حظوظ منتخب اليمن تُعتبر ضئيلة للغاية في التأهل إلى الدور القادم في مسابقة كأس أمم آسيا، وخاصة بعد النتائج الكارثية التي حققها منتخب اليمن في أول مباراتين له في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث بدأ منتخب اليمن مشواره في مسابقة كأس أمم آسيا بخسارة قاسية على يد نظيره منتخب إيران بخماسية نظيفة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل واصل منتخب اليمن عروضه السيئة للغاية إثر خسارته الثانية على يد نظيره منتخب العراق بثلاثية نظيفة.

وهي النتائج التي تؤكد بدورها الحالة السيئة التي يعيشها منتخب اليمن في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، علماً بأن منتخب اليمن هو أضعف خط هجوم في مسابقة كأس أمم آسيا بعدما فشل في تسجيل أي هدف حتى هذه اللحظة من عمر المسابقة.

وإضافة إلى ذلك أيضاً يُعتبر منتخب اليمن هو أضعف خط دفاع أيضاً في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا بعدما استقبلت شباكه ثمانية أهداف كاملة في مباراتين فقط لا غير، علماً بأن الشارع اليمني لم يكن يتوقع أفضل من هذه النتائج في ظل سوء تحضيرات منتخب اليمن قبل انطلاقة مشواره في مسابقة كأس أمم آسيا نظراً للوضعية التي تمر بها دولة اليمن بشكل عام.

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