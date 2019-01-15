الشائعات تحوم من جديد بقوة حول مستقبل نجم الأهلي بسبب تجاهل لاسارتي

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019 أن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات على مشارف الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك بسبب التجاهل الكبير الذي يُعاني منه من طرف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي.

حيث أشارت التقارير إلى أن النجم مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي قد عقد اجتماعاً عاجلاً مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وذلك من أجل محاولة إيجاد حل للأزمة التي يعيشها مع المارد الأحمر منذ الموسم الماضي.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن مؤمن زكريا قد استقر في نهاية المطاف على الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك حتى يتمكن من الحصول على فرصة من أجل المشاركة بصفة أساسية في المباريات.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن مؤمن زكريا سوف تتم إعارته لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في الأيام القليلة القادمة، وخاصة وأن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سبق له وأن أكد أنه لن يقوم بإغلاق الباب في وجه أي لاعب يرغب في الرحيل عن جدران القلعة الحمراء على سبيل الإعارة.

ولا شك أن اللاعب مؤمن زكريا يأمل في حجز مكانه من جديد في تشكيلة المنتخب الوطني المصري، وخاصة بعد فوز جمهورية مصر العربية بشرف تنظيم مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م، علماً بأن ذلك الهدف لن يتحقق لمؤمن زكريا بدون أدنى شك إلا في حالة عاد من جديد لكي يُشارك في المباريات مهما كان النادي الذي يتواجد برفقته.

وحتى هذه اللحظة لم يُشارك اللاعب مؤمن زكريا مع فريق الأهلي في أي مباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وإضافة إلى ذلك أيضاً لم يتم قيد اللاعب مؤمن زكريا في قائمة المارد الأحمر المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وذلك على الرغم من أن اللاعب قد جدد عقده لمدة 3 سنوات مع النادي الأهلي.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة اليمن وفيتنام في كأس أمم آسيا الأربعاء 16/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة