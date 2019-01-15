موعد مباراة يوفنتوس وميلان بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الأربعاء 16/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة يوفنتوس وميِلان، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب لملاقاة غريمه التقليدي فريق ميلان في كلاسيكو كرة القدم الإيطالية في مساء يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار مسابقة كأس السوبر الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة يوفنتوس وميلان وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وميلان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وميلان، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وميلان في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس السوبر الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وميِلان

موعد مباراة يوفنتوس وميِلان، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب لملاقاة غريمه التقليدي فريق ميلان في كلاسيكو كرة القدم الإيطالية في مساء يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار مسابقة كأس السوبر الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وميلان تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وميلان، سوف تكون مباراة يوفنتوس وميلان منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات يوفنتوس وميلان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وميِلان، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق ميلان في مسابقة كأس السوبر الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل التتويج بأول لقب له في العام الجديد 2018.

ولا شك أن فريق يوفنتوس يعلم جيداً أن فوزه بلقب كأس السوبر الإيطالي سوف يكون بمثابة الدافع المعنوي الكبير لجميع لاعبيه، وذلك من أجل الاستمرار في المنافسة على كافة الألقاب الثلاثة في الأشهر القليلة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

حيث يبدو فريق يوفنتوس مغرداً لوحده في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، كما نجح فريق السيدة العجوز في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس إيطاليا، على أن يجد نفسه في مباراة مرتقبة نوعاً ما مع ضيفه العنيد فريق أتالانتا على ملعب أليانز في مدينة تورينو في الفترة القادمة.

أما اللقب الأهم بالنسبة إلى فريق يوفنتوس في الموسم الحالي بغض النظر عن أي لقب آخر، فهو لقب دوري أبطال أوروبا مع العلم بأن فريق يوفنتوس سوف يكون على موعد مع مباراة نارية من العيار الثقيل أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ومن جانبه كان الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق ميلان، حيث جاءت قائمة فريق يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / دانييلي روجاني / أليكس ساندرو / سبينازولا.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / إيمري تشان / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / دوغلاس كوستا / كين / فيديريكو بيرنارديسكي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: دوغلاس كوستا / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق ميلان في وضعية مغايرة تماماً قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق يوفنتوس، وخاصة في ظل حجم الضغوطات الهائلة التي يعيش فيها الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب فريق ميلان، وذلك بسبب تراجع نتائج فريق الروسونيري في الفترة الأخيرة من العام الماضي 2018.

وبكل تأكيد يُدرك فريق ميلان أن هذه المباراة سوف تكون بمثابة فرصة تاريخية لهم من أجل كتابة صفحة جديدة مع الموسم الحالي، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق ميلان في الموسم الحالي يكمن في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولن يتحقق ذلك لِفريق الروسونيري بدون أدنى شك إلا في حالة خطف إحدى المراكز الأربعة الأولى في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب فريق ميلان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / كريستيان زاباتا / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو.

خط الهجوم: باتريك كوتروني / جونزالو هيغواين.

إقرأ أيضاً: الشائعات تحوم من جديد بقوة حول مستقبل نجم الأهلي بسبب تجاهل لاسارتي