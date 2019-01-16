تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وميلان في مباراة السوبر الإيطالي اليوم

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يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية في مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يصطدم فريق يوفنتوس بغريمه التقليدي فريق ميلان، ضمن كلاسيكو كرة القدم الإيطالية في إطار مسابقة كأس السوبر الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وميلان تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وميلان منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق يوفنتوس الحاضرة في مباراة اليوم المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق ميلان:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو / دانييلي روجاني / سبينازولا.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / إيمري تشان / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / دوغلاس كوستا / كين / فيديريكو بيرنارديسكي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق ميلان:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: دوغلاس كوستا / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق ميلان المتوقع في مباراة اليوم المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق يوفنتوس:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / كريستيان زاباتا / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو.

خط الهجوم: باتريك كوتروني / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي جينارو غاتوزو.

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