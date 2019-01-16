ريال مدريد في مهمة سهلة اليوم أمام ليغانيس بكأس إسبانيا..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع

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يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق ليغانيس في مساء اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليغانيِس تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وليغانيِس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وليغانيِس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وليغانيِس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ليغانيس:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / لوكا زيدان / ألتوبيِ.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو / ألفارو أوُدريوثولا / سيرجيو ريجوُلون / خافي سانشيز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / إبراهيم دياز / إيسكو / داني سيبايوس / خاومي / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور / كريستو.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ليغانيس:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / ناتشو فيرنانديز / خافي سانشيز / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: فالفيردي / داني سيبايوس / إبراهيم دياز.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريستو.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

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