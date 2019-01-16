موعد مباراة السعودية وقطر في كأس أمم آسيا الخميس 17/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة السعودية وقطر، يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب قطر في مساء يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب السعودية وأيضاً منتخب قطر، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة السعودية وقطر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقطر.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة السعودية وقطر، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من السعودية وقطر في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة السعودية وقطر

موعد مباراة السعودية وقطر، يستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب قطر في مساء يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة السعودية وقطر تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة السعودية وقطر والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة السعودية وقطر، سوف تكون مباراة السعودية وقطر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة السعودية وقطر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة.

آخر تحضيرات السعودية وقطر والتشكيل المتوقع

موعد مباراة السعودية وقطر، يدخل منتخب السعودية غمار مباراته المرتقبة المقبلة أمام نظيره منتخب قطر في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حسم صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة في ظل رغبته في إثبات قدرته على المنافسة على النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا شك أن أنظار العالم بأكمله سوف تكون مُسلطة بشكل كبير للغاية من العالم بأكمله على هذه المباراة المرتقبة بين السعودية وقطر، ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك هي الأزمة السياسية الخانقة بين كلاً من دولة المملكة العربية السعودية وبين دولة قطر، إضافة إلى أزمة القرصنة التي تُعاني منها شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بسبب السلطات السعودية.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أنها سوف تكون مباراة في كرة القدم في نهاية المطاف بعيداً عن المشاكل السياسية التي دائماً ما تكون سبباً في دمار الشعوب، على أن تخلو المباراة تماماً من أي تصرفات مهينة من الجانبين سواء من طرف اللاعبين أو حتى من طرف كلاً من الجماهير السعودية وأيضاً الجماهير القطرية.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سعودية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام نظيره منتخب قطر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: محمد البريك / محمد آل فتيل / علي آل بليهي / حمدان الشمراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / عبدالعزيز البيشي / حسين المقهوي / هتان باهبري / سالم الدوسري.

خط الهجوم: فهد المولد.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع هو نفسه بالنسبة إلى منتخب قطر قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام نظيره منتخب السعودية في مسابقة كأس أمم آسيا، علماً بأن الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر قد أكد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المباراة أن أجواء كرة القدم هي التي سوف تُسيطر على هذه المباراة وليست الأجواء السياسية المشحونة.

ويبقى الهدف الرئيسي لمنتخب قطر ليس هو التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، وإنما يكمن في التحضير من أجل الاستعداد لمسابقة كأس العالم 2022 على أرضه ووسط جماهيره، علماً بأن منتخب قطر سوف يُشارك أيضاً قبل ذلك الموعد في بعض المحافل الدولية الأخرى، والتي سوف تتمثل في كلاً من مسابقة كوبا أمريكا 2019 م على أرض دولة البرازيل إضافة إلى مسابقة كأس القارات 2021 م على أرض دولة قطر.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة قطرية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام نظيره منتخب السعودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: رو رو / هشام الراوي / طارق سلمان / عبدالكريم حسن.

خط الوسط: عاصم ماديبو / حاتم / خوخيِ بوعلام.

خط الهجوم: حسن الهيدوس / أكرم عفيف / المعز علي.

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