مفاجأة صادمة للجماهير..الإصابة تُجبر نجم الأهلي على الاعتزال قريباً !

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تلقت جماهير القلعة الحمراء اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 صدمة قوية للغاية، وذلك بعدما كشف الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود عن اقتراب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بسبب الإصابة.

حيث كشف التقرير الطبي للنجم المخضرم أحمد فتحي عن كارثة طبية سوف تجعل مسيرة اللاعب في كرة القدم على المحك، وذلك بسبب معاناته من تليف في العضلة الأمامية إضافة إلى وجود رشح في نفس مكان الإصابة.

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وهو الأمر الذي يعني بدوره تعذر بدء علاج النجم المخضرم أحمد فتحي بسبب عدم قدرة الجهاز الطبي على استخدام حقن البلازما من أجل علاج اللاعب نظراً إلى خطورة الموقف، علماً بأن النادي الأهلي سبق وأن أعلن منذ مدة أن النجم المخضرم أحمد فتحي سوف يحتاج إلى شهر كامل تقريباً حتى يعود من جديد إلى الملاعب بشكل طبيعي للغاية.

ولكن المشكلة الآن التي ظهرت حديثاً للجهاز الطبي هي مشكلة الرشح في مكان الإصابة، علماً بأن هذه المشكلة سوف تتسبب في تكرار الإصابات بالنسبة إلى النجم المخضرم أحمد فتحيِ كلما عاد إلى الملاعب مما يُهدد مسيرته الرياضية بعدم الاكتمال.

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