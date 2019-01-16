موعد مباراة عمان وتركمانستان في كأس أمم آسيا الخميس 17/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة عمان وتركمانستان، يستعد منتخب عمان لملاقاة نظيره منتخب تركمانستان في يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 على ملعب الشارقة في مدينة الشارقة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة السادسة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم آسيا وأيضاً عشاق منتخب عمان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة عمان وتركمانستان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة عمان وتركمانستان.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة عمان وتركمانستان، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من عمان وتركمانستان في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة عمان وتركمانستان

موعد مباراة عمان وتركمانستان، يستعد منتخب عمان لملاقاة نظيره منتخب تركمانستان في يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 على ملعب الشارقة في مدينة الشارقة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة السادسة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة عمان وتركمانستان تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة عمان وتركمانستان والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة عمان وتركمانستان، سوف تكون مباراة عمان وتركمانستان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة عمان وتركمانستان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة.

آخر تحضيرات عمان وتركمانستان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة عمان وتركمانستان، يدخل منتخب عمان غمار مباراته المقبلة أمام نظيره منتخب تركمانستان في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة بالرغم من النتائج السلبية التي حققها في أول مباراتين له في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا شك أن الخسارة التي تعرض لها منتخب عمان أولاً على يد نظيره منتخب أوزبكستان ومن ثم على يد نظيره منتخب اليابان، قد أصابت الشارع العماني بأكمله بحالة كبيرة من الإحباط في ظل إمكانية إقصاء منتخب عمان بشكل مبكر منذ دور المجموعات من عمر المسابقة.

ولكن وفي الوقت ذاته يعلم الشارع العماني جيداً أن منتخب بلادهم عمان ليس لديه القدرات على الإطلاق في الوقت الحالي من أجل المنافسة على لقب عريق مثل لقب كأس أمم آسيا، وذلك على الرغم من أن الجيل الحالي الشاب لمنتخب عمان هو نفسه الجيل الذي فاز بلقب كأس الخليج في نسخته الماضية.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني لمنتخب عمان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة عمانية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام نظيره منتخب تركمانستان على النحو التالي:

حراسة المرمى: الرشيدي.

خط الدفاع: سهيل / برايكي / المسلمي / البوسعيدي.

خط الوسط: حارب السعدي / أحمد المحيجري / جميل اليحمدي / صلاح اليحيائي / صالح.

خط الهجوم: محسن الغساني.

أما على الجانب المقابل يبدو منتخب تركمانستان في وضعية مشابهة للغاية قبل خوضه هذه المباراة الهامة أمام نظيره منتخب تركمانستان، علماً بأن نتيجة التعادل بين المنتخبين سوف تضمن مباشرة إقصاء كلاً منهما من دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا.

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