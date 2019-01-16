الأهلي يكشف رسمياً حقيقة رحيل مؤمن زكريا في الميركاتو الحالي للدوري السعودي

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كشف النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 حقيقة رحيل اللاعب مؤمن زكريا عن صفوف جدران القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعدما ترددت العديد من الأنباء في الأيام القليلة الماضية بخصوص اقتراب اللاعب مؤمن زكريا من التعاقد مع أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأربعاء، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد تلقى عرضاً رسمياً من طرف نادي أُحد السعودي، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب مؤمن زكريا في الميركاتو الشتوي الحالي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر أي حتى نهاية الموسم الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن اللاعب مؤمن زكريا سبق وأن أخطر الجهاز الفني لفريق الأهلي إضافة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب برغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب رغبته في العودة من جديد لكي يُشارك في المباريات بصفة أساسية.

كما شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ أيضاً في تصريحاته على أن الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي سوف يقوم بدراسة ملف التخلي عن خدمات اللاعب مؤمن زكريا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، على أن يكون هو المسؤول الأول والأخير عن القرار النهائي بحسب احتياجات فريق الأهلي في المرحلة القادمة.

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