موعد مباراة لبنان وكوريا الشمالية في كأس أمم آسيا اليوم الخميس 17/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة لبنان وكوريا الشمالية، يستعد منتخب لبنان لملاقاة نظيره منتخب كوريا الشمالية في مساء اليوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم آسيا وأيضاً عشاق منتخب لبنان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة لبنان وكوريا الشمالية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة لبنان وكوريا الشمالية.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة لبنان وكوريا الشمالية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من لبنان وكوريا الشمالية في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة لبنان وكوريا الشمالية

موعد مباراة لبنان وكوريا الشمالية، يستعد منتخب لبنان لملاقاة نظيره منتخب كوريا الشمالية في مساء اليوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة لبنان وكوريا الشمالية تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة لبنان وكوريا الشمالية والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة لبنان وكوريا الشمالية، سوف تكون مباراة لبنان وكوريا الشمالية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة لبنان وكوريا الشمالية منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات لبنان وكوريا الشمالية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة لبنان وكوريا الشمالية، يدخل منتخب لبنان غمار مباراته المقبلة أمام نظيره منتخب كوريا الشمالية في مسابقة كأس أمم آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فرصة منتخب لبنان تُعتبر ضئيلة نوعاً ما بعدما تعرض إلى الخسارة في أول مباراتين له في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات المتحدة، ولكن وفي الوقت ذاته يمتلك منتخب لبنان مفتاح التأهل إلى الدور القادم بين يديه.

حيث يجب على منتخب لبنان تحقيق الانتصار مع المحافظة على نظافة شباكه من الأهداف في الوقت ذاته، وذلك حتى يضمن بالتالي الصعود إلى الدور ثمن النهائي من ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني لمنتخب لبنان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة لبنانية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام نظيره منتخب كوريا الشمالية على النحو التالي:

حراسة المرمى: خليل.

خط الدفاع: ألكسندر ميشيل / الجنيدي / العمري.

خط الوسط: فاعور / فيليكس ميشيل / حمام / قاسم الزين.

خط الهجوم: حيدر / معتوق / هلال الحلوي.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع كارثياً للغاية بالنسبة إلى منتخب كوريا الشمالية، وخاصة بعد النتائج الكارثية التي حققها في أول مباراتين له في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن شباك منتخب كوريا الشمالية قد استقبلت 10 أهداف بعدما خاض أول مباراتين فقط في المسابقة.

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