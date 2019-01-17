موعد مباراة برشلونة وليفانتيِ في كأس ملك إِسبانيا اليوم الخميس 17/1/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وليفانتي، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية لملاقاة ضيفه فريق ليفانتي في مساء اليوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وليفانتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وليفانتي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وليفانتي في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وليفانتي

موعد مباراة برشلونة وليفانتي، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية لملاقاة ضيفه فريق ليفانتي في مساء اليوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وليفانتي تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم غداً الجمعة بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وليفانتيِ والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وليفانتي، سوف تكون مباراة برشلونة وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وليفانتي منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وليفانتي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وليفانتي، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ليفانتي في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق الكتالوني في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب سيوتات دي فالنسيا، علماً بأن هذه المباراة قد شهدت قيام الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بإراحة العديد من عناصره الأساسية.

وهو الأمر الذي لن يقوم به المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي مرة أخرى من أجل تفادي سيناريو الإقصاء المبكر منذ الدور ثمن النهائي في مسابقة يُعتبر فريق برشلونة هو ملكاً لها على مر التاريخ بأكمله، علماً بأن إقصاء فريق أتلتيكو مدريد على يد فريق جيرونا في الدور ذاته أيضاً سوف يكون بمثابة درساً سوف يستفيد منه الفريق الكتالوني بدون أدنى شك.

ومن جانبه كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق ليفانتي، حيث جاءت قائمة الفريق الكتالوني على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جيسون موريلو / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / دينيس سواريز / فيليبي كوتينيو / أرثور ميلو / ألينا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / عثماني ديمبيلي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق ليفانتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق ليفانتي في وضعية جيدة نوعاً ما قبل خوضه هذه المباراة أمام مضيفه فريق برشلونة، وخاصة بعدما نجح فريق ليفانتي في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره مستغلاً الغيابات العديدة في صفوف الفريق الكتالوني في تلك المباراة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ليفانتي يعلم جيداً أن المهمة في مباراة الإياب سوف تكون شبه مستحيلة، وخاصة في ظل حضور الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي منذ بداية المباراة وحتى نهايتها بعكس مباراة الذهاب التي لم يُشارك فيها من الأساس.

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