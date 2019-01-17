تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من السعودية وقطر في مباراة اليوم بكأس آسيا

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يشهد ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مساء اليوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب قطر، ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة السعودية وقطر تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة السعودية وقطر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة السعودية وقطر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة.

وإليكم الآن تشكيل منتخب السعودية المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب قطر:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: محمد البريك / محمد آل فتيل / علي آل بليهي / حمدان الشمراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / عبدالعزيز البيشي / حسين المقهوي / هتان باهبري / سالم الدوسري.

خط الهجوم: فهد المولد.

المدير الفني: الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل منتخب قطر المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره منتخب السعودية:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: رو رو / هشام الراوي / طارق سلمان / عبد الكريم حسن.

خط الوسط: عاصم ماديبو / حاتم / خوخيِ بوعلام.

خط الهجوم: حسن الهيدوس / أكرم عفيف / المعز علي.

المدير الفني: الإسباني فيليكس سانشيز.

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