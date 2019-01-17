برشلونة في اختبار صعب اليوم أمام ليفانتي بكأس إسبانيا..تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه فريق ليفانتي، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وليفانتي تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم غداً الجمعة بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ليفانتي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جيسون موريلو / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو / دينيس سواريز / أرتورو فيدال / فيليبي كوتينيو / ألينا.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ليفانتي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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